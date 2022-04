'Ucraina', una scelta di poesie e racconti da Gogol a Ševce

(ANSA) - ROMA, 19 APR - AA.VV, UCRAINA (MONDADORI, PP 516, EURO 25,00). Fiabe, racconti, poesie, poemetti e piccole storie scelte per raccontare l'Ucraina, "il luogo sul confine". A portarci alla scoperta, attraverso i suoi scrittori, di un Paese antico e ricco di storia, di cui la maggior parte di noi sapeva pochissimo prima della guerra che sta combattendo contro la Russia e che ci vede coinvolti, è l'antologia 'Ucraina'. La raccolta di testi, di autori nati in Ucraina che hanno scritto sia in russo sia in ucraino, è pubblicata da Mondadori e promossa dagli Oscar Mondadori a supporto della campagna di Unhcr, in aiuto della popolazione ucraina.

Ed ecco i quartieri malfamati del porto di Odessa, i campi di grano, le lunghe sere in cui nelle fattorie si raccontano le fiabe, i grandi fiumi, le steppe, le cupole di Kiev/Kyjiv. La copertina in blu e giallo riproduce i colori della bandiera ucraina e sotto al titolo in italiano e ucraino riporta l'Articolo I della Costituzione dell'Ucraina (27-28 giugno 1996) che dice: "L'Ucraina è uno Stato sovrano e indipendente, democratico, sociale, basato sul diritto".

Nell'antologia ci sono scrittori famosissimi che hanno scritto in russo come Nikolaj Gogol' del quale vengono proposti 'Le veglie alla masseria presso Dikan'ka e Taras Bul'ba e Isaak Babel' con i 'Racconti di Odessa. E autori meno conosciuti che hanno scritto in ucraino, proponendo soprattutto racconti e fiabe, come Ivan Franko, oppure poesie e poemetti come Taras Ševcenko. Poeta e pittore, Ševcenko, fatto imprigionare dallo zar nella fortezza di Orsk, nei monti Urali nel 1848, da voce alla disperazione e alla nostalgia per la terra che sono stati costretti a lasciare.

"Abbraccio con lo sguardo/questa steppa e questi campi;/mi concederà Iddio misericordioso,/mi chiedo, di rivedere, vecchio, la libertà?/Vorrei andare in Ucraina,/vorrei andare a casa,/mi direbbero 'bentornato',/ gioirebbero per questo vecchio;/riposare un po' laggiù potrei,/pregando il Signore,/là potrei... Ma che vale anche solo/a ciò pensare, non ne vien nulla./Com'è possibile in schiavitù/passar la vita, senza speranze?/Ditemelo voi, buona gente,/ sennò impazzisco..." scrive dalla Fortezza di Orsk. 'Ucraina' è un viaggio nella letteratura contro la guerra. (ANSA).