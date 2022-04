Francesco Cannadoro, Io e il drago, la storia di Tommi

(ANSA) - ROMA, 19 APR - FRANCESCO CANNADORO, IO E IL DRAGO.

STORIA DI TOMMI, RACCONTATA DA TOMMI (De Agostini, pp. 176, euro 13.90. Età +9) Non può parlare né camminare, e si affloscia "come una buccia senza la banana dentro". Eppure, nonostante le difficoltà, sa sorridere e vuole vivere con tutto se stesso. E' questa "la storia di Tommi, raccontata da Tommi" al centro del libro "Io e il drago", in uscita il 19 aprile con De Agostini.

Scritto da Francesco Cannadoro, autore del blog Diario di un padre fortunato, diventato una pagina Facebook e poi anche Instagram per supportare la battaglia quotidiana di suo figlio Tommi nato con una malattia neurodegenerativa, il libro offre al lettore pagine commoventi e ricche di umanità, in cui anche l'ironia riesce a trovare spazio. In questa sorta di diario fatto di giornate a volte complicate, a volte divertenti e spensierate, Cannadoro riesce in un'impresa che è prima di tutto un atto d'amore: dare voce a suo figlio per non lasciarlo mai solo, permettendogli di esprimere la sua voglia di vivere e di offrire al mondo "la sua versione", ma anche trovare un'occasione per far capire soprattutto ai più giovani che, anche quando "le cose si mettono male" e la malattia sembra invincibile, c'è sempre un modo per riuscire a rialzarsi e affrontare "il drago" a testa alta. (ANSA).