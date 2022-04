Pnlegge: in città nasce "Viale della Poesia"

(ANSA) - PORDENONE, 15 APR - E' stato attivato il 15 aprile un nuovo percorso di accesso alla "Piazza delle Lettere" di Pordenonelegge: si chiama "Viale della Poesia" e include 26 pannelli giallo-neri posizionati sulle colonne, sui quali sono sovrimpresse 26 liriche composte da altrettanti autori che tre anni fa hanno deciso di conferire i loro versi all'Alfabetiere della Poesia.

Progettata da Fondazione Pordenonelegge e promossa dal Comune di Pordenone in sinergia con Inail, Piazza delle Lettere si arricchisce così di nuove idee che gli artefici di questa location hanno voluto aggiungere, abbinando all'allestimento scenografico nella "city" di Pordenone un tappeto urbano di poesia.

"Un'iniziativa che, sbocciata a pochi giorni dalla Pasqua 2022 come una piacevole sorpresa per cittadini e turisti, vuole testimoniare l'attenzione e la cura per la città e per chi la percorre - fanno sapere gli organizzatori -, in un abbraccio condiviso dei promotori che sono ora menzionati nella nuova segnaletica, e che hanno via via "adottato", lettera per lettera, le installazioni color giallo fiammante della Piazza, alte due metri. (ANSA).