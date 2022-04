Next level, tutte le sfide di diventare grandi

(ANSA) - ROMA, 14 APR - ALBERTO PELLAI/BARBARA TAMBORINI, NEXT LEVEL. LE COSE CHE NESSUNO HA IL CORAGGIO DI DIRTI PRIMA DEI 14 ANNI (De Agostini, pp.256, 14.90). Cosa si prova con il primo bacio? Come mi difendo dai bulli della scuola? I miei amici fumano, dovrei farlo anch'io? Sono solo alcune delle domande a cui Alberto Pellai e Barbara Tamborini cercano di rispondere nel nuovo libro "Next Level", in uscita con De Agostini il 26 aprile. Proprio come in un videogioco, in cui nei vari livelli di una partita si aprono nuove sfide, il volume, pensato per lettori dagli 11 anni in su, spiega i delicati passaggi dello sviluppo fisico e psicologico che ogni ragazzo si trova a vivere nel suo viaggio verso l'età adulta. Crescere, ossia lasciarsi alle spalle quello che eravamo e andare incontro a quello che saremo, è una avventura entusiasmante, eppure spesso costellata di incertezze, difficoltà che sembrano insormontabili, dubbi e questioni irrisolte. Gli autori con un linguaggio chiaro e coinvolgente si rivolgono non soltanto ai ragazzi, per incoraggiarli a diventare chi vogliono essere "da grandi", ma anche ai genitori per far sì che di fronte a domande "scomode" possano trovare le parole giuste per accompagnare i propri figli "di livello in livello", rispondendo con competenza e dolcezza senza "battere in ritirata". (ANSA).