Leggeredigusto, torna rassegna 'enogastroletteraria'

(ANSA) - AOSTA, 14 APR - Torna l'appuntamento con "LeggereDiGusto", rassegna 'enogastroletteraria' giunta alla seconda edizione ed organizzata dalla libreria BrivioDue e dall'antica latteria Erbavoglio. Sono previsti numerosi incontri letterari tra primavera ed estate che prevedono la presentazione di libri con l'autore, Firmacopie e foto ricordo, aperitivo finale. "A soli 10 euro - spiegano gli organizzatori - si potrà assaporare un aperitivo appositamente studiato da Erbavoglio, servito in una comoda scatola monoporzione, e chiacchierare con l'autore in un'atmosfera rilassata e conviviale".

Nell'iniziativa sono coinvolti alcuni produttori locali.

Le presentazioni e gli aperitivi avranno luogo nella piazzetta davanti alla libreria BrivioDue di Piazza Chanoux. Il calendario: 30 aprile Enrica Tesio presenta "Tutta la stanchezza del mondo", modera Nicole Decurti; 6 maggio Isabella Rosa Pivot presenta "Donne dannate", moderano Fréderic Ceretto e Genny Perron; 7 maggio Chiara Moscardelli presenta "La ragazza che cancellava i ricordi", modera Isabella Rosa Pivot; 13 maggio Alice Basso presenta "Una stella senza luce", modera Cecilia Lazzarotto; 14 maggio Valeria Montaldi presenta "Il filo di luce", modera Piero Valleise; 4 giugno Piergiorgio PULIXI presenta il suo ultimo libro non ancora uscito, modera Cecilia Lazzarotto; 11 giugno Francesco Casolo presenta "La salita dei giganti", modera Isabella Rosa Pivot; 17 giugno Simone Tempia presenta "Una nuova vita con LLoyd. Ricostruire in compagnia di un maggiordomo immaginario", modera Isabella Rosa Pivot; 8 luglio Claudio Morandini presenta "Catalogo dei silenzi e delle attese", modera Cecilia Lazzarotto; 9 luglio Barbara Baraldi presenta il suo ultimo libro non ancora uscito, modera Nicole Decurti (ANSA).