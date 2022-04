'Luna', nuova collana Battello a Vapore dedicata alle ragazze

(ANSA) - ROMA, 13 APR - S'inaugura 'Luna', nuova collana del Battello a Vapore Piemme, "nata per raccontare alle ragazze, storie d'amore avvincenti e realistiche, per aiutarle ad affrontare in modo consapevole il mondo che le circonda". Ci saranno storie scritte dalle donne di oggi per le donne di domani, ispirate alle vicende che le ragazze vivono quasi quotidianamente e che a volte possono sfociare in episodi spiacevoli. Saranno pubblicati libri che vogliono essere "un invito a parlare apertamente di temi complessi e, spesso, difficili da trattare con gli adulti: dal bullismo digitale al revenge porn, dall'orientamento sessuale al complicato rapporto con i genitori, fino allo stereotipo di genere e al rapporto tra vita privata e tecnologia".

I primi due titoli, appena arrivati in libreria, sono 'Era solo un selfie' della scrittrice e giornalista Cristina Obber e 'Speciale Elsa' della scrittrice e traduttrice Roberta Marasco.

La Obber, formatrice esperta di violenza di genere e ideatrice del progetto scuole 'Becoming - crescere libere e liberi da stereotipi e violenza', ci racconta la storia di Anita, l'unica ragazza della squadra di pallanuoto del suo paese, appena diventata capitana, che è innamoratissima di un suo compagno di allenamento. Quando è da sola con lui, Ste è dolcissimo, ma cambia appena si ritrova con gli altri maschi della squadra. Un giorno Anita si scatta una foto con altre ragazze davanti allo specchio dello spogliatoio e da quel momento, apparentemente insignificante, tutto comincia a cambiare.

La Marasco, che ha dedicato il suo blog Rosapercaso ai temi femministi e alle storie delle donne, da voce alle avventure di Elsa e alla sua famiglia strampalata con una madre giovanissima, un fratello spericolato e un padre assente. Lei vive a casa dei nonni, ma perde un altro punto di riferimento quando il bar di famiglia chiude. Una sera, a una festa, Elsa incontra una ragazza bellissima e quasi la bacia, ritrovandosi al centro di un intreccio da film. (ANSA).