La terra di domani, saggio di Holthaus sul cambiamento climatico

(ANSA) - ROMA, 13 APR - ERIC HOLTHAUS, LA TERRA DI DOMANI (HARPERCOLLINS, PP 267, EURO 18,00).

Un saggio visionario sul cambiamento climatico e un piano trentennale per invertirne gli effetti. Arriva in libreria il 21 aprile, per la Giornata mondiale della Terra che si celebra il 22 aprile, 'La terra di domani' del giornalista e meteorologo americano Eric Holthaus, pubblicato da HarperCollins nella traduzione di Giuliana Lupi. Nel prossimo decennio, con l'innalzarsi delle temperature, l'allarmante crescita del livello dei mari e i devastanti incendi che si verificano in tutti i continenti nella stagione calda, ogni decisione che prenderemo determinerà il destino del pianeta e il futuro dell'umanità.

Holthaus, che vive a St. Paul, nel Minnesota, che attualmente collabora con The Correspondent, dove si occupa di tutto ciò che riguarda il rapporto tra uomo e clima, ha attinto alle conoscenze di economisti, futurologi, attivisti ed esperti di climatologia per esplorare il futuro ormai prossimo e spiegare che cosa potrebbe accadere se decidessimo di unirci e tutti insieme adottassimo i cambiamenti su vasta scala necessari per fronteggiare la crisi che stiamo vivendo. Le scelte che faremo nei prossimi trent'anni, infatti, saranno decisive per i prossimi cento. Il conto alla rovescia è già iniziato, ma c'è ancora tempo. Possiamo ricostruire con criteri diversi le nostre città e rimodellare le nostre case. Possiamo ridefinire le modalità di partecipazione alla vita democratica e adottare politiche economiche redistributive. E possiamo assicurare giustizia ed equità alle popolazioni più colpite dai cambiamenti climatici. (ANSA).