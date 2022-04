Uno di meno, torna Lorenzo Beccati con un thriller storico

(ANSA) - ROMA, 07 APR - LORENZO BECCATI, UNO DI MENO (OLIGO EDITORE, PP 260, EURO 16.90). Misteri, amori, tradimenti e disonore. Lorenzo Beccati torna in libreria con un thriller storico ambientato a Genova, 'Uno di meno' pubblicato da Oligo Editore.

Scrittore e conosciuto autore televisivo di 'Striscia la notizia', Beccati ci porta nel passato, in un'avventura di forti emozioni ambientata tra il Cinquecento e il Seicento, nello sfarzo dei palazzi e all'ombra dei carrugi, in una Genova scossa da congiure e intrighi. Il protagonista, Grifo, è il più abile dei sicari addestrato fin da ragazzo ad annientare i nemici del Doge. E per tener fede a un vecchio giuramento, Grifo, dall'ombra di un'altra identità è costretto a impugnare di nuovo i suoi coltelli letali per annientare i nemici del Doge.

Già autore per Oligo de 'Il pescatore di Lenin' (2021), Beccati, nato a Genova nel 1955, ha all'attivo molti libri, soprattutto romanzi e thriller storici. Autore televisivo oltre che scrittore, ha collaborato a 'Drive in', 'Lupo Solitario', 'Paperissima' e tuttora a 'Striscia la notizia'. (ANSA).