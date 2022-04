Ucraina: Ali incontra associazione editori e librai ucraini

(ANSA) - ROMA, 07 APR - La "cultura come forma di resistenza". L'Associazione Librai Italiani incontra l'associazione editori e librai ucraini venerdì 8 aprile dalle ore 14 sulla pagina Facebook dell'Ali @libraitaliani.

"Quando siamo riusciti a contattare i colleghi ucraini è stata per me una grande emozione e sono certo che lo sarà per quanti tra i colleghi, ma anche i lettori, vorranno seguire la diretta Facebook" dice il presidente Ali- Confcommercio, Paolo Ambrosini. "Oggi le immagini di devastazioni, di morte entrano nelle nostre case, ma dobbiamo impegnarci per fare in modo che non siano le uniche: ci sono profughi che arrivano dall'Ucraina ai quali occorre dare anche il conforto di un libro nella propria lingua madre; autori ed editori ucraini che ci possono aiutare a meglio comprendere la storia di un popolo e di una nazione della quale in realtà si sapeva ben poco sino al 24 febbraio. Per questo dobbiamo cercare di lavorare tutti noi impegnandoci sempre, affinché il libro, la lettura, e la cultura in generale possano prevenire l'orrore della guerra" sottolinea Ambrosini. L'incontro con l'associazione editori e librai ucraini viene dopo l'iniziativa che Ali Confcommercio ha promosso con l'esposizione sulle vetrine delle librerie italiane della bandiera ucraina composta da copertine di libri e alla raccolta fondi, lanciata in occasione della partecipazione all'udienza generale del Papa. Le risorse raccolte sono state poi consegnate al Pontefice per gli aiuti all'Ucraina. (ANSA).