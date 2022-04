Procida 2022: E-R passa testimone con spettacolo 'Moby Dick'

(ANSA) - BOLOGNA, 07 APR - Dopo Parma Capitale della Cultura tocca a Procida. Con una particolarità: l'Emilia-Romagna sarà protagonista del passaggio di testimone, poiché all'interno della cerimonia d'inaugurazione - sabato 9 aprile, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella - avrà un ruolo di primo piano il Teatro dei Venti di Modena, con 'Moby Dick'. Quello di sabato sarà un grande evento diffuso, ispirato alla suggestione dei Miti del Mare, al cui interno la compagnia modenese curerà una sequenza di tre spettacoli e azioni performative che, dal porto di Napoli, accompagneranno gli spettatori verso l'isola.

Il momento clou sarà rappresentato da "Moby Dick": un grande progetto ideato per gli spazi urbani, con ambientazione marinaresca ed epica del romanzo di Melville, e una fusione tra linguaggi da occidente a oriente. A seguire la performance Parata, cui parteciperanno cittadini, artisti ospiti, tra cui gli studenti della Scuola di Teatro 'Iolanda Gazzerro' di ERT / Teatro Nazionale, altra eccellenza della Regione Emilia-Romagna.

"La presenza, di rilievo, del Teatro dei Venti di Modena alla cerimonia d'inaugurazione di Procida Capitale della Cultura è per tutti noi motivo di grande orgoglio - afferma Mauro Felicori, assessore regionale alla Cultura - Abbiamo scommesso, e continueremo a farlo, sul sostegno alla produzione e alla circuitazione degli spettacoli. Parliamo naturalmente di prodotti di altissima qualità, come quelli che andranno in scena a Procida". (ANSA).