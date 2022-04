Cominciato il 16/o Festival del giornalismo a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 06 APR - E' cominciata stamani la 16/a edizione del Festival internazionale del giornalismo a Perugia, dopo due anni di pausa per l'emergenza Covid. Da oggi fino a domenica 10 aprile oltre 600 speaker provenienti da tutto il mondo si confronteranno su temi di attualità, nuove tendenze e nuove sfide che la categoria sarà chiamata ad affrontare. Sono 240 gli incontri in programma nella cinque giorni. Tra gli argomenti forti di questa edizione del Festival, ovviamente, il conflitto in atto in Ucraina e il primo appuntamento in programma è stato incentrato su "Geopolitica dell'informazione, biometrica e diritti umani", con relatori Angelica Bonfanti, Gabriele Suffia e Giovanni Ziccardi. La mattinata è proseguita con l'incontro su "Contenuti e riuso di informazione tra plagio, open data e diritti", ne hanno parlato Ernesto Belisario, Fernanda Faini e Matteo Jori. Il programma della giornata prevede anche, nel pomeriggio, un approfondimento sul tema del fine vita, a cui parteciperanno, tra gli altri, Marco Cappato e Laura Santi dell'Associazione Luca Coscioni. (ANSA).