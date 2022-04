Ritratti di poesia, 50 ospiti tra cui Valzhyna Mort e Kaminsky

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Cinquanta poeti da tutto il mondo, con ospiti speciali la bielorussa Valzhyna Mort e l'ucraino Ilya Kaminsky, saranno sul palco della XV edizione di 'Ritratti di poesia' che torna, con 27 incontri, l'8 aprile all'Auditorium Conciliazione di Roma.

Kaminsky, ucraino di nascita e ora cittadino americano, nel suo poema 'La Repubblica sorda' racconta, quasi preconizzando la tragedia di questi giorni, l'occupazione di una città immaginaria e l'uccisione da parte dei soldati di un ragazzo non udente. La Mort, vincitrice nel 2020 dell'International Griffin Poetry Prize, bielorussa trasferitasi negli Stati Uniti, cerca attraverso la poesia di fare i conti con la sua identità, il suo Paese e la lingua di origine. Per più di dieci ore consecutive, dalla mattina alla sera, si svolgeranno incontri, letture nel segno della poesia contemporanea di cui la manifestazione si propone come osservatorio. La formula è quella del dialogo: i poeti italiani avranno a disposizione 10 minuti ciascuno e quelli internazionali, che leggeranno in lingua originale, ne avranno 15.

Ospiti dello spazio 'Di penna in penna', dedicato alla poesia italiana, saranno Marco Corsi, Flaminia Cruciani, Graziano Graziani, Sonia Caporossi, Anna Maria Curci, Cetta Petrollo, Annalisa Comes, Piero Simon Ostan, Alessandra Carnaroli, Elisa Donzelli, Claudio Pozzani, Flavio Santi, Sara Ventroni, Edoardo Albinati, Maura Del Serra, Maria Luisa Vezzali. Alla poesia straniera sarà dedicato 'Poesia sconfinata' con ospiti Sylvie Fabre (Francia), Kate Clanchy (Scozia), José Carlos Rosales (Spagna), Najwan Darwish (Palestina), Ishion Hutchinson (Usa), Susanne Stephan (Germania). L'allestimento e le scenografie richiamano l'attenzione sulla necessità di uno stile di vita ecosostenibile. Particolare attenzione sarà riservata alle contaminazioni con il cinema e il teatro con le performance di David Riondino e, a chiusura della manifestazione, lo spettacolo di Lina Sastri che reciterà e canterà poesie e canzoni napoletane. Tra gli altri protagonisti, la pittrice Valentina De Martini che parlerà del suo progetto artistico "scream for life" e l'artista Cecco Mariniello, vincitore per due volte del Premio Andersen. La poetessa scozzese Kate Clanchy presenterà con la traduttrice Giorgia Sensi, il progetto, diventato un libro, 'Le colombe di Damasco', antologia di poesie scritte da studenti tra gli 11 e i 19 anni di una piccola scuola inglese, figli di migranti. Una di loro, Shukria Rezaei, sarà ospite della manifestazione.

Prosegue il progetto 'Caro poeta', dedicato ai licei romani: Maria Teresa Carbone, Claudio Damiani, Elio Pecora e Lidia Riviello incontreranno gli studenti dei licei G. De Sanctis, N.

Machiavelli, V. Colonna, M. Hack. Tra gli appuntamenti anche la premiazione di 'Ritratti di poesia.280', concorso dedicato alla poesia in 280 caratteri richiesti da Twitter, e quella della prima edizione di 'Ritratti di poesia.si stampi', riservato a giovani scrittrici e scrittori che non hanno mai pubblicato libri di poesia, il cui premio sarà la pubblicazione con la casa editrice Interno Poesia. Inoltre verrà assegnato a Maurizio Cucchi il Premio Fondazione Roma - Ritratti di Poesia e a Titos Patrikios il Premio internazionale Fondazione Roma - Ritratti di Poesia. La manifestazione è promossa e organizzata dalla Fondazione Roma in collaborazione con InventaEventi S.r.l.

