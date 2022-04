La filosofia della moda di Alessandro Michele ed Emanuele Coccia

(ANSA) - ROMA, 05 APR - HarperCollins Italia annuncia di avere acquisito i diritti del libro sulla filosofia della moda scritto da Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci, ed Emanuele Coccia, tra i più importanti filosofi contemporanei. Il libro, che non ha ancora un titolo definitivo, sarà pubblicato nella primavera del 2023 da HarperCollins in Italia, negli Stati Uniti (Dey Street), nel Regno Unito (4th Estate) e in Germania da Hanser Verlag.

Partendo dalla vita di Alessandro Michele e dalle profonde innovazioni che con il suo lavoro ha portato nella sensibilità contemporanea, il direttore creativo di Gucci e Coccia mostrano come due forme della creatività e della conoscenza umana, filosofia e moda, tradizionalmente separate, in realtà siano indissolubilmente legate. Se la moda sa far deflagrare secoli di arte e di sapere in un'esperienza quotidiana propria di ogni essere umano, la filosofia non può fare a meno di diventare, anche lei, una forma di moda.

Coccia, che ha appena tenuto un ciclo di lezioni su Michele all'Università di Harvard, è professore di Filosofia a Parigi.

Tra i suoi libri, tradotti in diverse lingue, 'La vita delle piante: metafisica della mescolanza', 'Metamorfosi' e 'Filosofia della casa'. Con Giorgio Agamben ha pubblicato 'Angeli: Ebraismo Cristianesimo Islam', un'antologia sugli angeli nelle culture cristiana, ebraica e islamica, mentre nel 2019 ha svolto l'attività di consulente scientifico nel contesto della mostra 'Trees' presso la Fondazione Cartier di Parigi.

Michele, nato a Roma il 25 novembre 1972, dopo gli studi all'Accademia di Costume e Moda e alcune prime esperienze nel settore, è arrivato da Fendi, dove, alla fine degli anni '90, sotto la guida di Karl Lagerfeld e Silvia Venturini Fendi, ha contribuito al grande successo del brand nel campo della pelletteria. Nel 2002 è stato scelto da Tom Ford per disegnare le borse di Gucci e da quel momento lavora ininterrottamente per l'azienda. Nel 2014, già responsabile di tutti gli accessori Gucci, è diventato anche direttore creativo di Richard Ginori e dal 21 gennaio 2015 è direttore creativo di Gucci. (ANSA).