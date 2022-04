London Book Fair, 31 gli editori e agenti letterari italiani

(ANSA) - ROMA, 01 APR - Sono trentuno gli editori e agenti letterari italiani presenti alla London Book Fair, tra i principali appuntamenti internazionali per lo scambio dei diritti, che si svolgerà dal 5 al 7 aprile nello storico Centro espositivo Olympia a Londra.

L'Italia è presente, oltre che con i singoli espositori, con uno stand collettivo (stand 6F30) di 125 metri quadrati realizzato dall'Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane in collaborazione con l'Associazione Italiana Editori-Aie, in cui espongono 17 editori: 24 Ore Cultura, Bibliolibrò, Corraini Edizioni, Edizioni E/O, Edizioni EL, Edra, Erickson, Gingko Edizioni, Graphofeel Edizioni, Gremese-L'Airone, Gruppo Albatros - Europe Books, Lexis Compagnia Editoriale in Torino, Hoepli, Mondadori, Reggio Children, Silvia Vassena @ Milano/Acoma Books, Voland.

Grazie alle misure straordinarie per l'emergenza Coronavirus messe in atto da Ice - Agenzia per supportare l'internazionalizzazione delle aziende italiane quelle presenti alla collettiva partecipano con un modulo espositivo a titolo gratuito.

L'ultima edizione in presenza della London Book Fair nel 2019, prima dello stop dovuto alla pandemia, ha registrato la partecipazione di oltre 25.000 visitatori provenienti da ogni parte del mondo. (ANSA).