(ANSA) - ROMA, 01 APR - ELLE MCNICOLL, MOSTRACI CHI SEI (Uovonero, pp.336, 16 euro. Traduzione di Sante Bandirali). Una storia di coraggio, narrata in modo brillante, che insegna ai ragazzi a combattere il cinismo imperante e gli stereotipi sull'autismo: arriva in libreria con Uovonero "Mostraci chi sei", il secondo romanzo della giovane autrice neurodivergente Elle McNicoll (dopo il pluripremiato "Una specie di scintilla").

Pensato per giovani lettori dai 10 anni in su e in uscita proprio in occasione del 2 aprile, data in cui si celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo, il volume racconta la vicenda di Cora, intraprendente dodicenne neurodivergente, che dovrà sfruttare tutto il suo coraggio e la sua "diversa" abilità per far fronte ai piani spaventosi di un'ambigua società pronta a usare l'intelligenza artificiale in modo sinistro. "È un libro sull'amicizia, un libro sul rivendicare il proprio posto nel mondo, sul significato della parola 'perfezione'. Per me è molto importante che i protagonisti dei miei romanzi siano sempre degli eroi neurodivergenti, neurodivergenti come me, perché quando sono stata io bambina libri così non c'erano e avrei tanto voluto leggerli", ha dichiarato l'autrice che, nella Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo, sarà tra gli ospiti dell'evento di sensibilizzazione Arte Divergente, in programma al Teatro Carcano di Milano. (ANSA).