Premio Strega Europeo: la cinquina 2022

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - La cinquina del Premio Strega Europeo 2022 è stata annunciata il 31 marzo nella Sala del Tempio di Adriano a Roma e in diretta streaming, alla presenza di Georgi Gospodinov e con in collegamento Katja Petrowskaja, vincitori dello Strega Europeo rispettivamente nel 2021 e nel 2015. Il Premio in questa edizione più che mai assume un forte significato simbolico. La guerra è tornata a colpire nel cuore dell'Europa, una tragedia alla quale nessuno di noi credeva di dover più assistere.

Ecco i cinque finalisti: Elin Cullhed, 'Euforia' (Mondadori), tradotto da Monica Corbetta, August Prize; Sara Mesa, 'Un amore' (La Nuova Frontiera), tradotto da Elisa Tramontin, Premios de los libreros (ficción); Megan Nolan, 'Atti di sottomissione' (NN editore), tradotto da Tiziana Lo Porto, Sunday Times Young Writer of the Year Award; Amélie Nothomb, 'Primo sangue' (Voland), tradotto da Federica Di Lella, Prix Renaudot; Mikhail Shishkin, 'Punto di fuga', (21lettere), tradotto da Emanuela Bonacorsi, Big Book Prize.

Le autrici e gli autori selezionati presenteranno al Salone del Libro di Torino 2022 i rispettivi libri in gara, ciascuno in un incontro individuale, tra venerdì 20 maggio e domenica 22 maggio. La cerimonia di premiazione sarà domenica 22 maggio alle ore 18.30 al Circolo dei Lettori di Torino.

Il premio viene assegnato ogni anno da una giuria composta da venti scrittori italiani vincitori e finalisti del Premio Strega. Concorrono cinque scrittori recentemente tradotti che hanno vinto nei Paesi di provenienza un importante riconoscimento nazionale. È previsto un riconoscimento al traduttore del libro premiato, offerto da Bper Banca. (ANSA).