ANSA/ Greta con 100 esperti per The Climate Book

ROMA, 31 MAR - Sarà in libreria il 27 ottobre 2022 nel Regno Unito 'The Climate Book' , a cura di Greta Thunberg.

Ad annunciare la pubblicazione Allen Lane, Penguin Press. In Italia il libro sarà pubblicato da Mondadori a novembre 2022.

Nel libro la Thunberg ha riunito un parterre senza precedenti di più di 100 autorevoli esperti, attivisti e comunicatori sulla destabilizzazione climatica contemporanea, in modo da fornire anche a tutti noi quel sapere. A insigni scienziati del calibro di Johan Rockström, Michael Mann, Katherine Hayhoe, Friedrike Otto, Stefan Rahmstorf, Saleemul Huq e Carlos Nobre si affiancano luminari come Thomas Piketty, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Naomi Klein e Amitav Ghosh.

"Questa è la storia più grande del mondo, e bisogna raccontarla in lungo e in largo, fin dove arriverà la nostra voce, e ancora più lontano. Ecco perché ho deciso di sfruttare la mia piattaforma per dar vita a questo libro che si basa sulla migliore scienza a nostra disposizione ad oggi: un libro che parla della crisi climatica, ecologica e della sostenibilità con un approccio olistico. Perché la crisi climatica è, ovviamente, solo un sintomo di una ben più ampia crisi della sostenibilità.

La mia speranza è che questo libro possa essere una sorta di riferimento imprescindibile per comprendere tali crisi, distinte ma altresì intimamente interconnesse" dice la Thunberg che con i suoi discorsi ha scosso il mondo. Con 'The Climate Book' ha creato uno strumento essenziale per chiunque voglia contribuire a salvarlo.

Il libro offre una panoramica globale su come le molte crisi del pianeta si colleghino tra loro, raccontando la verità nuda e cruda sul come e il perché il nostro mondo sta cambiando.

Geofisici ed esperti di salute, oceanografi e meteorologi, ingegneri e leader indigeni, economisti, psicologi e filosofi hanno usato le loro competenze e la loro esperienza in prima linea per sviluppare una comprensione profonda delle crisi con cui siamo chiamati a misurarci.

Dalla fusione delle calotte di ghiaccio al tema della sovranità delle popolazioni indigene, dal fast fashion al futuro del cibo e alla più ampia crisi della sostenibilità, le loro testimonianze sono qui presentate come storie avvincenti di cambiamento, azione e resilienza, amplificate da efficaci grafici e fotografie.

Insieme a loro, Greta condivide le sue personali storie di scoperta, dimostrazione e messa a nudo del greenwashing in tutto il mondo, rivelandoci fino a che punto siamo stati tenuti all'oscuro di ciò che stava accadendo. Questo, ci dimostra, è uno dei nostri più grandi problemi, ma anche la nostra più grande fonte di speranza.

A meno che non riusciamo a collegare tutti questi puntini, non troveremo soluzioni sostenibili alla crisi climatica ed ecologica. Una volta che avremo tutti il quadro completo, saremo in grado di agire. Se lo sciopero di una studentessa è stato capace di accendere una protesta globale, cosa potremmo fare collettivamente, se solo ci provassimo? "Con The Climate Book Greta si è dimostrata una delle nuove scrittrici più raffinate ed elettrizzanti che abbiamo. In una serie di contributi acuti, perspicaci e accalorati, che fanno da collante tra le varie parti del libro, condivide le proprie esperienze e le reazioni a ciò che ha imparato. I passaggi sull'inerzia dei governi palesano in modo straordinario il greenwashing attuale, e il suo appello alla giustizia climatica non può essere ignorato. Questo è un libro unico, che vive di un obiettivo morale e punta a cambiare per sempre il dibattito sul clima" dice Chloe Currens, editor, Penguin Press, Londra.

