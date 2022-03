Editoria: Su 7 in esclusiva un racconto inedito di Patrick Zaki

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Venerdì 1 aprile 7, il magazine di attualità e approfondimento di Corriere della Sera diretto da Barbara Stefanelli, presenta in esclusiva un racconto originale scritto da Patrick Zaki, lo studente egiziano iscritto a un Master all'Università di Bologna, arrestato in Egitto il 7 febbraio 2020, che sarà protagonista anche di una videointervista realizzata da Marta Serafini, online su corriere.it il 31 marzo.

L'inedito, intitolato "Viaggio alla ricerca di una radio", è un appassionato omaggio dello studente egiziano al calcio e al suo ruolo "terapeutico" nei giorni della detenzione, quando partite, notizie e risultati, scambi di opinioni e sfottò con gli altri detenuti rappresentavano un momento d'evasione, a patto di poter disporre di un introvabile oggetto del desiderio: una radio.

"Quello di Patrick è un racconto intenso, capace di proiettarci con passo leggero nella brutalità della detenzione, dove la passione per il calcio diventa l'àncora alla quotidianità perduta che aiuta a sperare nel domani." - spiega Barbara Stefanelli, direttrice del magazine e vicedirettrice vicario di Corriere della Sera - "A quattro giorni dalla nuova udienza, che lo attende il 5 aprile, 7 punta i riflettori sulla sua vicenda e continua la battaglia per i diritti civili che Corriere della Sera e 7 da sempre sostengono con fermezza." La mobilitazione internazionale a favore di Patrick Zaki, scarcerato solo lo scorso 8 dicembre ma ancora sotto processo, ha visto Corriere della Sera tra i testimoni più attivi, con diverse iniziative organizzate durante e dopo i lunghi mesi di detenzione perché su di lui non calasse il silenzio. Lo scorso novembre Fondazione Corriere della Sera ha attribuito a Patrick il premio Maria Grazia Cutuli, intitolato all'inviata del Corriere uccisa in Afghanistan nel 2001. Il 27 gennaio, poi, in occasione del Giorno della Memoria il dorso culturale La Lettura si è fatto promotore di un incontro-dialogo tra Patrick e la senatrice a vita Liliana Segre, che lo stesso Patrick aveva chiesto di poter conoscere per ringraziare del sostegno espressogli in Parlamento. Molteplici le iniziative promosse nella sua città di adozione da Corriere di Bologna: il 4 febbraio è stata inaugurata "Una panchina per Zaki"; il 27 sono state distribuite gratuitamente in città 7000 spille con l'immagine di Gianluca Costantini, l'artista attivista, autore anche di una graphic novel dedicata allo studente. Ora un passo ulteriore lo muove il magazine di Corriere della Sera, in edicola e attraverso le sue apprezzate piattaforme digitali: dal sito alla newsletter, con 285 mila iscritti, alle pagine social che rilanceranno la videointervista di Zaki.

La pubblicazione di "Viaggio alla ricerca di una radio" di 7, con il sostegno e la partecipazione di Amnesty International, è sostenuta da una campagna di comunicazione, realizzata da Hi! Comunicazione, pianificata su tutti i mezzi RCS e on air su Radio Italia e Radio Popolare. (ANSA).