Da Rosa Parks a Obama, diritti civili nei libri per bambini

(di Gina Di Meo) (ANSA) - NEW YORK, 30 MAR - Dalla segregazione razziale con le leggi Jim Crow al primo presidente afro americano degli Stati Uniti fino al movimento Black Lives Matter. La storia americana è imprescindibile dalla battaglia per i diritti civili e passa anche attraverso i libri scolastici e l'assimilazione da parte dei bambini. Alla New York Historical Society apre 'Picture the Dream: The Story of the Civil Rights Movement through Children's Books' che mostra appunto come dalle elementari alle medie gli alunni americani hanno appreso di questo capitolo di storia americana attraverso le illustrazioni nei libri scolastici. Illustrazioni che spiegano, senza tuttavia lasciare traumi, una storia di sofferenza ma anche di grandi successi attraverso ad esempio figure come Rosa Parks che nel 1955 si rifiutò di cedere il posto su un autobus a un bianco dando così origine al boicottaggio dei bus a Montgomery, o come le quattro scienziate afro americane di 'Hidden Figures' (Il diritto di contare) che con i loro calcoli hanno lanciato la corsa verso lo spazio. "E' essenziale - ha spiegato all'ANSA Alice Stevenson, direttrice del Children Museum della New York Historical Society - che i bambini siano a conoscenza di questa storia in modo che capiscano cosa è successo in passato, anche se si tratta di una storia costellata da episodi di violenza, attraverso le illustrazioni, come un gioco, sono in grado di assorbire i fatti in modo meno traumatico. Con la conoscenza si offrono loro gli strumenti per essere preparati".

La mostra, curata da Andrea Davis Pinkney, autrice di numerose opere per bambini, presenta illustrazioni tratte da libri di epoca contemporanea. Tra quelle più significative c'è il racconto della morte di Emmett Till, il ragazzo afro americano brutalmente ucciso in Mississippi nel 1955 per il solo fatto di aver fischiato ad una donna bianca. A suo nome è stata intitolata la legge appena firmata dal presidente americano Joe Biden che rende il linciaggio un reato federale.

L'illustrazione in mostra, opera di Philippe Lardy, è tratta dal libro 'A Wreath for Emmett Till' di Marilyn Nelson e rappresenta Emmett osservato da un corvo, in inglese Crow, che a sua volta rimanda a Jim Crow. Si parla di oppressione razziale attraverso un'illustrazione di Bryan Collier tratta dalla poesia di Langston Hughes 'I, Too, Am America'. Una figura fondamentale nel processo per l'acquisizione dei diritti civili come Martin Luther King è spiegata attraverso l'illustrazione di Jerry Pinkney tratta dal libro 'A Place to Land: Martin Luther King Jr. and the Speech That Inspired a Nation' di Barry Wittenstein.

Il reverendo attivista appare con una matita tra le mani e alle spalle I ritratti di personaggi che prima di lui hanno avviato questo processo. Il movimento Black Lives Matter è invece spiegato attraverso l'illustrazione di una bandiera americana con tra le strisce I nomi delle vittime della polizia violenta tra cui George Floyd, Breonna Taylor, Michael Brown o Eric Garner. (ANSA).