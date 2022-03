'Pane nero', torna il libro di Miriam Mafai su donne e guerra

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - MIRIAM MAFAI, PANE NERO. DONNE E VITA QUOTIDIANA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE (BUR RIZZOLI, PP 320, EURO 15,00) Torna in libreria, a dieci anni dalla morte di Miriam Mafai, avvenuta il 9 aprile 2012 a Roma, 'Pane nero', un libro fondamentale e purtroppo attuale per capire il ruolo delle donne durante la seconda guerra mondiale e per comprendere cos'è la guerra per chi la vive. Pubblicato nella Bur Rizzoli Classici, il volume esce il 12 aprile con la prefazione di Annalisa Cuzzocrea. "Se qualcuno verrà a chiedervi cos'è la guerra, anche adesso che è tornata in Europa come mai avremmo creduto potesse accadere di nuovo, leggetegli Pane nero" scrive la Cuzzocrea.

Quando la sera del 10 giugno 1940 Mussolini annunciò all'Italia l'entrata in guerra, nessuno poteva prevedere ciò a cui si stava andando incontro. Quello che doveva essere un "conflitto lampo" durò invece cinque lunghissimi anni, durante i quali le donne assunsero un ruolo di primo piano, combattendo contro la fame, le bombe e la fatica di una guerra interminabile. Con la forza evocativa di un maestro neorealista, la Mafai ricostruisce la vita quotidiana di questo esercito di donne, raccontando un'epopea che ha come scenario le città bombardate e le campagne percorse dalle fanterie di tutti gli eserciti e per protagoniste le donne, diventate capofamiglia e uniche vincitrici di un conflitto perduto. Giornalista, scrittrice e politica italiana, la Mafai, nata a Firenze il 2 febbraio 1926, dopo l'8 settembre 1943 ha partecipato alla Resistenza e nel dopoguerra ha ricoperto numerosi incarichi politici. E' stata tra i fondatori di 'Repubblica' ed autrice di numerosi saggi tra i quali Il lungo freddo. Storia di Bruno Pontecorvo, lo scienziato che scelse l'Urss (1992) e l'autobiografa Una vita, quasi due (2012), disponibili in Bur. (ANSA).