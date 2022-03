La vita di Marsilio Ficino in un fumetto

(ANSA) - FIGLINE VALDARNO (FIRENZE), 25 MAR - La vita di Marsilio Ficino (1433-1499), filosofo e umanista nato a Figline Valdarno (Firenze), diventa un fumetto in versione italiana e inglese. Un'iniziativa che apre idealmente le celebrazioni per i 590 anni della nascita di Ficino che ricorrono nel 2023, anno in cui sarà celebrato a Figline con un ampio programma di eventi e momenti di approfondimento. In vista dell'anniversario, sono stati aggiunti intanto al catalogo digitale delle biblioteche comunali i Microstudi dedicati a Marsilio Ficino. Il fumetto, intitolato 'Marsilio Ficino' nasce dalla collaborazione tra il Comune e la casa editrice Kleiner Flug, specializzata in graphic novel, che insieme hanno curato la pubblicazione sceneggiata da Marco Cei con i disegni e i colori di Diletta Pasquini. Il volume, in vendita dal 25 marzo, è già disponibile per il prestito e la consultazione nelle biblioteche comunali. La prima presentazione pubblica del fumetto è in programma il 7 maggio nell'ambito del Festival della Cultura umanistica organizzato dall'istituto paritario Marsilio Ficino, con un evento nella piazza centrale di Figline che porta il nome del filosofo. (ANSA).