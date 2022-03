Skandar e il ladro di unicorni, arriva in Italia caso editoriale

(ANSA) - BOLOGNA, 23 MAR - A.F. STEADMAN , 'SKANDAR E IL LADRO DI UNICORNI' (MONDADORI RAGAZZI, PP 408, EURO 16.90). Caso editoriale dell'anno, 'Skandar e il ladro di unicorni', fantasy d'esordio di A.F. Steadman arriverà nelle librerie italiane il 3 maggio 2022 per Mondadori Ragazzi nella traduzione di Giuseppe Iacobaci. L'annuncio è stato fatto nell'ambito della Children's Book Fair che chiude il 24 marzo l'edizione del ritorno in presenza.

Ambientato in un mondo in cui è stata accertata l'esistenza degli unicorni, creature feroci e temute, il fantasy è stato conteso dai più prestigiosi editori internazionali. Uscirà in contemporanea mondiale nella settimana dal 28 aprile al 5 maggio.I diritti della saga, destinata ai ragazzi e ragazze dagli 11 anni, sono stati venduti in 38 lingue, è prevista prossimamente l'uscita di un film per Sony Pictures e per questo libro è stato dato l'anticipo più alto mai pagato per un esordio nella letteratura per ragazzi.

Cresciuta nella campagna del Kent, la Steadman ci racconta le avventure di Skandar che sogna da sempre di diventare un rider, di essere uno dei predestinati ad accedere all'Isola per far schiudere un uovo di unicorno vincolandolo a sé. Questo è infatti l'unico modo in cui le feroci creature, tanto potenti da piegare gli elementi al proprio volere, possono essere domate evitando di trasformarsi in mostri selvaggi e crudeli. Ma proprio quando il sogno di Skandar potrebbe avverarsi, la sua vita prende una piega più pericolosa di quanto avesse immaginato. Un oscuro nemico ha rubato l'unicorno più potente del mondo e il ragazzo scopre un inquietante segreto che potrebbe distruggere il suo futuro. Se Skandar fosse destinato al male, anziché a diventare un eroe? Prima di dedicarsi alla scrittura a tempo pieno, la Steadman ha lavorato nell'ambito del diritto e ha conseguito un master in scrittura creativa all'università di Cambridge. (ANSA).