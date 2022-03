Scuola:Scalfi,favorire tematiche ambientali nella didattica

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Si è svolta questa mattina, presso la sala della rappresentanza della Regio TAA a Trento, la Conferenza sul Futuro dell'Europa #LATUAPAROLACONTA a cui hanno partecipato anche gli studenti Steam presentando proposte concrete" così in una nota Laura Scalfi, Direttore Generale dell'Istituto Veronesi e del Liceo Steam International. "Da un' educazione civica più europea, alla semplificazione dei nomi delle Istituzioni europee, al diritto di voto online per tutti i cittadini e soprattutto per chi vive in uno stato diverso dal proprio e ridurre inoltre il voto all'unanimità nelle sedute solo a poche questioni per semplificare e velocizzare le decisioni europee. E ancora - prosegue Scalfi - favorire la promozione e divulgazione delle tematiche ambientali nella didattica e nell'associazionismo, e favorire l'azione europea circa le politiche ambientali. Chiedono infine anche la possibilità per tutti gli istituti superiori, e non solo per i licei, di trascorrere un anno scolastico all'estero con relativa formazione linguistica. Un lavoro attento, equilibrato e responsabile che onora i valori di inclusione, partecipazione e senso critico che da sempre caratterizzano il modus operandi dei ragazzi dello Steam", conclude il Direttore Laura Scalfi.

