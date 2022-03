Una serie tv sulla storia della pubblicazione di Dottor Zivago

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Fandango sta lavorando al progetto per una serie tv sull'incredibile storia vera della pubblicazione de Il dottor Živago, il romanzo di Boris Pasternak che venne pubblicato in anteprima mondiale in Italia il 15 novembre 1957 dalla Feltrinelli.

Fandango ha acquisito i diritti dei libri "Senior Service" di Carlo Feltrinelli, di "Živago nella tempesta. Le avventure editoriali del capolavoro di Pasternak" e "Pasternak e Ivinskaja. Il viaggio segreto di Živago" di Paolo Mancosu, tutti editi da Giangiacomo Feltrinelli Editore, e del memoir di Olga Ivinskaja "Otage de l'éternité: mes années avec Pasternak".

Per realizzare una serie di respiro internazionale ambientata durante gli anni della Guerra Fredda sulle appassionanti vicende che hanno dato vita all'avventura editoriale per la pubblicazione de "Il dottor Živago", sulla grande storia d'amore tra Boris Pasternak e la sua musa Olga Ivinskaja e sull'amicizia nata in quegli anni tra il poeta russo e l'editore Giangiacomo Feltrinelli.

Tratto dall'omonimo romanzo di Boris Pasternak (Nobel per la letteratura nel 1958), il film di David Lean del 1965 rese Il dottor Živago - interpretato sullo schermo da Omar Sharif, con Julie Christie, Geraldine Chaplin, Alec Guinness e Rod Steiger.

- un cult immortale per molti spettatori. Che presto potranno scoprire l'incredibile storia vera dietro la pubblicazione del classico della letteratura russa, grazie alla serie tv su cui sta lavorando la Fandango. (ANSA).