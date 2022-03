Elisabetta Castiglioni, Renato Rascel protagonista del '900

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - ELISABETTA CASTIGLIONI, RENATO RASCEL. UN PROTAGONISTA DELLO SPETTACOLO DEL NOVECENTO (Iacobelli Editore, pp.400, 19.80 euro) Avanspettacolo, rivista, commedia musicale, prosa, cinema, televisione, musica leggera: in tutti questi campi, costruendo l'unicità di un personaggio stralunato e fanciullesco, amatissimo dal pubblico, si è distinto Renato Rascel, restando nella storia artistica dello scorso secolo. Al suo talento Elisabetta Castiglioni dedica la biografia "Renato Rascel. Un protagonista dello spettacolo del Novecento", in libreria con Iacobelli editore.

Il volume approfondisce la poetica di Rascel, autore originale, interprete raffinato e inconfondibile cantante, ripercorrendo in un itinerario critico la genesi e i retroscena delle sue opere e performance, il suo stile sviluppato seguendo il fil rouge del surrealismo, il talento da 'one man show'. In particolare l'autrice sottolinea quanto la scrittura creativa rasceliana sia ancora attuale ed estremamente comunicativa, ricordando la capacità del "piccoletto" nazionale di costruire dialogo immediato col pubblico e di spaziare dall'umorismo del "Corazziere" alla poetica dell'assurdo di Beckett e Jonesco, dalle commedie musicali di Garinei e Giovannini a canzoni "evergreen", prima fra tutte "Arrivederci Roma". (ANSA).