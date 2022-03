Procida: Manfredi, Mattarella sarà a cerimonia capitale cultura

(ANSA) - NAPOLI, 18 MAR - "Per Napoli e tutte le località della Città Metropolitana ci sono segnali complessivamente positivi, adesso abbiamo anche l'opportunità di Procida Capitale della cultura con l'inaugurazione nei prossimi giorni, con il presidente Mattarella che verrà". Lo ha annunciato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine dell'inaugurazione della fiera turistica Bmt a Napoli.

"Questo - spiega Manfredi - è un grandissimo segnale di attenzione per i nostri territori. Sono sempre grato al presidente per l'affetto che ha nei confronti della città di Napoli e dell'area metropolitana. Sulle isole, su Sorrento e le altre località sono fiducioso, ottimista. Penso che ci possiamo mettere alle spalle questo periodo così buio e guardare al futuro con maggiore speranza". (ANSA).