Nasce Irae, l'editoria incontra l'arte e la sostenibilità

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Parlare in modo nuovo di ambiente e sostenibilità utilizzando l'editoria insieme all'arte e alle sue intuizioni, andando oltre il visibile, per immaginare il futuro e le sue sfide grazie al confronto con poeti, scienziati, visionari, fotografi illustratori, pensatori: nasce Irae, il nuovo progetto d'arte e oggetto da collezione in forma di libro promosso dalla no profit Yourban2030.

Disponibile in libreria e negli store online dal 14 marzo, Irae è una serie editoriale originale il cui nome viene da "dies irae", rievocando, per discuterne in modo inedito, senza catastrofismo ma anche senza semplificazioni, di quel "giorno del giudizio" di cui spesso si parla riferendosi al rischio che continuamente corrono l'uomo, la natura e l'ecosistema. Ma Irae è anche un oggetto d'arte in forma di libro: 200 pagine per un appuntamento semestrale per scoprire e riflettere su visioni, distopie, disastri e soluzioni ogni volta con protagonisti diversi, tutti grandi firme del contemporaneo artistico, critico e fotografico. Il primo special book di Irae è realizzato dall'artista Paolo Canevari, autore di un'opera limitata interamente nera, buia come il silenzio, che vede cancellate immagini e parole.

A firmare il primo numero da collezione della serie sono Ezio Amato, Andreco, Nicola Bertollotti, Daniela Billi, Patrizia Boglione, Paolo Canevari, Tiziana Cera Rosco, Dario Coletti, Giacomo Costa, Ketty Di Tardo, Michele Freppaz, Simona Ghizzoni, Luca Marini, Antonio Marras, Shinya Masuda, Claudio Orlandi, Cristana Perrella, Patrizia Sardo Marras, Birgit Rusten, Wu Ming 1, Santiago Zabala; con Angelo Cricchi Direttore Creativo Irae e Simonetta Gianfelici, Fashion Director. (ANSA).