(ANSA) - ROMA, 16 MAR - PAOLO ARMAROLI, MATTARELLA 1 & 2.

L'OMBRELLO DI DRAGHI. RITRATTI A MATITA DEI 12 PRESIDENTI (La Vela, pp.214, 18 euro). Nella convinzione che è vero che la Storia - secondo quanto affermato da Napoleone - mentirà come sempre, non nasce con alcun intento ufficialmente "storico" il libro scritto da Paolo Armaroli, dal titolo "Mattarella 1 & 2.

L'ombrello di Draghi. Ritratti a matita dei 12 presidenti", edito da La Vela. Sulla scia del trambusto e dell'incertezza provocata dalle ultime elezioni presidenziali, con la figura di Sergio Mattarella acclamata da più parti che ha rappresentato un punto di riferimento saldo a cui la democrazia si è aggrappata, l'autore racconta con uno stile accattivante quali sono state le vicende che hanno scandito, dal 1948 a oggi, l'elezione del Capo dello Stato nel nostro Paese, soffermandosi su storie inedite o poco conosciute. Armaroli confeziona dunque per il lettore dei ritratti non convenzionali, raccontando quello a cui i resoconti ufficiali magari danno una minore eco: guardando gli inquilini del Quirinale con la lente di ingrandimento, l'autore svela di De Nicola e dei suoi successori (fino appunto a Mattarella) pregi e difetti, che cosa hanno combinato di buono, e di meno buono, durante il loro mandato, quali sfide sono stati chiamati a fronteggiare. (ANSA).