A GEOgrafie l'esordio letterario della Michielin

(ANSA) - MONFALCONE, 16 MAR - Un viaggio attraverso i paesaggi umani e geografici di ieri e di oggi: è Monfalcone GEOgrafie Festival 2022, iniziativa promossa dal Comune di Monfalcone (Gorizia), dal 30 marzo al 3 aprile, con Fondazione Pordenonelegge, per la direzione artistica di Gian Mario Villalta, Silvana Corbatto e Roberto Covaz con il Comitato scientifico del Comune di Monfalcone. Cinque giorni e una notte con incontri, lezioni, passeggiate e varie iniziative per comunicare il valore della geografia, per indagare i luoghi di oggi e quelli della storia, paesaggi fisici e dell'anima, la Terra come geografia da salvare. Fra i protagonisti di Monfalcone GEOgrafie 2022, la cantautrice Francesca Michielin con il romanzo d'esordio "Il cuore è un organo" appena uscito per Mondadori, lo psichiatra Vittorino Andreoli che ha da poco pubblicato per Solferino "Storia del dolore", e ancora il divulgatore scientifico Mario Tozzi, le giornaliste Marianna Aprile e Francesca Mannocchi, il giallista Carlo Lucarelli, i poeti Davide Rondoni, Anna Toscano e Mary Barbara Tolusso, il maestro della fotografia Elio Ciol, gli autori Federico Taddia, Enrico Galiano, Federica Manzon, Pierdomenico Baccalario, il filologo e linguista Luca Serianni, il critico d'arte Luca Beatrice, l'economista Stefano Bartolini e sul grande schermo Pier Paolo Pasolini e Maria Callas. L'inaugurazione mercoledì 30 marzo, alle 17.30 in piazza della Repubblica nel segno di un viaggio nella bellezza, con la lectio illustrata di Vittorio Sgarbi sull'arte di Raffaello. Venerdì primo aprile, dalla serata alle prime luci dell'alba si accenderà la Monfalcone GEOnight, la Notte internazionale della Geografia, una nuova "stella" della costellazione di eventi promossi dai geografi di ogni latitudine. (ANSA).