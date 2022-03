Ritratto D'Annunzio restituito a Musei Provinciali Gorizia

(ANSA) - GORIZIA, 15 MAR - Un ritratto fotografico autografato, raffigurante Gabriele D'Annunzio, recentemente rinvenuto e sequestrato a Gorizia dai Carabinieri della locale stazione, in collaborazione con il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Udine, è stato restituito stamani al direttore dell'Ente Regionale Patrimonio Culturale Fvg.

L'evento si è svolto alla presenza dell'assessore regionale alla cultura, Tiziana Gibelli e del sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna.

Il ritratto era stato consegnato ai militari dell'Arma da un privato cittadino, residente in provincia di Treviso, che lo aveva casualmente rinvenuto abbandonato lungo un marciapiede cittadino. I successivi accertamenti svolti hanno permesso di riconoscere, senza dubbio, il manufatto come afferente ai Musei Provinciali di Gorizia, istituto che aveva ereditato il patrimonio del Museo della Redenzione, e di appurare che l'effige fotografica risultava inventariata tra gli oggetti del Museo di Storia e Arte ed era originariamente esposto nella saletta del teatro di casa Formentini a Borgo Castello, da dove fu trafugata da ignoti nel dicembre del 1992. (ANSA).