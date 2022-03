David Leavitt, mi sento vicino al popolo ucraino

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - "E' una tragedia, è terribile. Quando apro il giornale ogni giorno ho paura. Non ho nessuna autorità per parlare di questa cosa. Ho un tipo di reazione emotiva, di cuore e pancia. Mi sento vicino al popolo ucraino. Putin non ha una faccia e un'espressione umana". Lo dice all'ANSA lo scrittore americano David Leavitt, che parla piuttosto bene in italiano e vorrebbe tornare a vivere in Italia dove è stato per anni, soprattutto a Firenze, al suo arrivo a Libri Come all'Auditorium Parco della Musica di Roma dove il 13 marzo si chiude la Festa del Libro e della Lettura. "Devo dire che ci sono aspetti di questa situazione che non vengono riportati nei giornali. Ho un amico scrittore nigeriano che mi ha raccontato che in Ucraina ci sono 4 mila giovani studenti nigeriani che non possono lasciare il Paese. Erano alla frontiera con la Polonia ma non li fanno passare. E poi c'è una specie di industria delle madri surrogate con bambini tenuti nei sotterranei" afferma lo scrittore. E pensa che "il conflitto si potrebbe allargare. Dopo gli anni terribili di Trump, la pandemia è arrivata la guerra.

Io ho 60 anni ma sono preoccupato per i miei studenti, crescere in questo mondo è terribile. E' come la seconda guerra mondiale.

Adesso siamo troppo traumatizzati ma penso che questo porterà a una nuova ondata di creatività nella letteratura e nell'arte" spiega Leavitt di cui è tornato in libreria per la casa editrice Sem il suo primo romanzo 'La lingua perduta delle gru', uscito nel 1986. Ora lo scrittore sta lavorando a un nuovo libro, "un romanzo storico ambientato alla fine dell'Ottocento sul mondo della teosofia e parapsicologia. Non sono molto religioso e spirituale ma trovo molto affascinante questo mondo. E' un libro su Madame Blavatsky di una famiglia aristocratica russa, molto famosa in India" annuncia lo scrittore. (ANSA).