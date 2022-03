Natalia Freire, non riusciamo a metterci nei panni dell' altro

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Questa guerra ci mette di fronte da una parte ai poteri tendenzialmente maschili che si impongono in modo nefasto sul mondo e dall'altra parte anche al fatto che non siamo capaci di uscire da noi stessi e di metterci nei panni dell'altro, del diverso da noi che non vogliamo vedere e non riusciamo ad accogliere e questa è la cosa più negativa di tutte". Lo dice all'ANSA la scrittrice ecuadoriana Natalia Garcia Freire, a Libri Come con il suo libro d'esordio nella narrativa 'Questo mondo ci appartiene', pubblicato da Sur, che vede Lucas, tornato alla casa dei genitori, in un lungo dialogo con il padre morto. Una favola noir in cui gli insetti, che sono una specie di intermediari tra la vita e la morte, ci mostrano che non siamo noi umani i padroni del mondo.

"La prima cosa che dovremmo fare è fermare tutto, fermarci un momento. E' come se fossimo su una giostra che continua a girare. Credo che tutti questi conflitti abbiano una forte base legata al nostro rapporto con il tempo che è troppo accelerato.

E' un argomento che mi ossessiona, che mi preoccupa molto e credo che se è ancora impossibile rincontrarci in qualche modo con ciò che è naturale, piccolo, lento, è possibile attraverso la scrittura, la favola. Dobbiamo tornare a una dimensione primitiva" spiega la Freire che è nata nel 1991 a Cuenca, dove vive.

"Il coronavirus, l'approvvigionamento delle risorse, il cambiamento climatico. Credo che ci stiamo avvicinando alla fine di un'era e penso che dovremmo vedere le forme naturali, ma anche la tecnologia più avanzata, per esempio l'intelligenza artificiale, non come qualcosa di utile, ma come qualcosa con cui dobbiamo imparare a convivere perché altrimenti non c'è via d'uscita per creare una nuova forma di vita che sia più comunitaria, meno improntata all'individualismo" sottolinea la scrittrice che ha tatuato sul petto uno scarabeo. (ANSA).