Laszlo Krasznahorkai, il male si combatte con la gentilezza

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Quello che sta succedendo in Ucraina ci fa pensare che che siamo davanti a una situazione in cui la forza maggiore vincerà sulla forza minore. Tuttavia secondo me nei confronti di qualsiasi forza distruttiva l'unico modo per combatterla è la debolezza della gentilezza". Lo dice all'ANSA Laszlo Krasznahorkai, considerato uno dei maggiori scrittori ungheresi viventi, vincitore del Man Booker Prize nel 2015, a Roma con il suo libro, finora inedito in Italia 'Seiobo è discesa quaggiù' (Bompiani) con cui è atteso il 12 marzo a Libri Come, la festa del LIbro e della Lettura che si inaugura oggi all'Auditorium Parco della Musica di Roma con il sindaco Roberto Gualtieri.

"Tutti pensano che Putin sarà sconfitto solo da una forza maggiore perché i farabutti come lui è l'unica cosa che capiscono. Io invece la penso diversamente. Non sto parlando della debolezza intesa comunemente, mi riferisco a una intensità angelica della debolezza. Una condizione così intensa nei confronti della quale anche la forza non può nulla. Quando uno vede queste immagini terribili di donne, bambini, anziani morti in condizioni orribili che patiscono la fame, la sete e il freddo, il primo pensiero è vado e sparo con un cannone ancora più grosso e forse questo può fare qualcosa contro Puti,n ma non sconfiggerà mai la cattiveria e la malvagità" sottolinea lo scrittore. "Certo qualcuno potrà dirmi: a me basta sconfiggere Putin perché così cessa la situazione attuale di sofferenza, ma il male no, non cesserà. Ci sono dei momenti in cui il male viene a galla ed è difficilissimo fermarlo, anche perché la forma in cui si presenta fa pensare alle persone che non si possa fare nulla. Ho pensato molto a questa problematica e l'unica soluzione che ho trovato per sconfiggere il male è la forza irresistibile della debolezza, della gentilezza" dice Krasznahorkai. E Seiobo, l'eroina di questo libro è proprio la dea che porta gli uomini alla creazione e all'arte attraverso questa forma di debolezza. (ANSA).