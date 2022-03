Fumetti, Rat-Man compie 25 anni, il 2 aprile festa a Modena

(ANSA) - MODENA, 10 MAR - Rat-Man, il personaggio creato da Leo Ortolani, nato come una piccola parodia di Batman e diventato la sua più celebre creatura, compie 25 anni di pubblicazioni nella scuderia della casa editrice modenese Panini Comics. Per celebrare questo anniversario, sabato 2 aprile a Modena saranno di scena una serie di iniziative interamente dedicate all'eroe ideato dall'artista emiliano. Rat-Man esordisce nell'omonima serie a fumetti nel 1989 e diviene in pochi anni uno dei personaggi più riconosciuti e amati del panorama fumettistico italiano, trasformandosi in una vera e propria icona. Approda in Panini Comics nel '97 come Rat-Man Collection per poi chiudere con il numero 122 del 2017, diventando uno dei titoli di punta della casa editrice.

Il 2 aprile Panini Comics festeggia questa collaborazione al Bper Banca Forum Monzani di Modena, con un evento pomeridiano che darà la possibilità di fare un viaggio nella storia editoriale del celebre Ratto in compagnia del suo autore, dei tanti volti che ne hanno accompagnato la pubblicazione e di ospiti speciali che racconteranno il proprio amore per Rat-Man (e non solo). Sarà inoltre allestito un percorso celebrativo attraverso copertine e immagini che hanno fatto la storia editoriale della creatura di Ortolani. A chiudere gli appuntamenti sarà un momento dedicato al firmacopie. La partecipazione alle celebrazioni è gratuita, previa prenotazione sul sito del Bper Banca Forum Monzani. (ANSA).