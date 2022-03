A Ènard il premio "Una vita per la scrittura"

(ANSA) - PORDENONE, 10 MAR - Prima presentazione italiana, il 9 marzo a Pordenone, nel convento di San Francesco, nell'ambito del festival Dedica a Mathias Ènard, per la riedizione del libro "Zona" (edizioni E/0), uno dei suoi romanzi di maggiore successo e che torna adesso di prepotente attualità avendo al centro le guerre del '900 e i loro orrori, dai Balcani ai Beirut e tutto il Mediterraneo, "guerre che, ieri come oggi, sono sempre soluzioni presenti ai problemi del passato".

La conversazione fra l'autore, Fabio Gambaro, giornalista culturale, saggista e già direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Parigi, e Yasmina Melaouah, traduttrice di Ènard, è stata preceduta dalla consegna al protagonista di Dedica del Premio Crédit Agricole FriulAdria "Una vita per la scrittura", da parte della presidente Chiara Mio.

Nel pomeriggio, sempre il Convento San Francesco, ha ospitato l'incontro fra l'autore e gli studenti delle scuole superiori che hanno preso parte al concorso Parole e immagini per Mathias Énard: 450 ragazzi di quattro istituti (licei Leopardi Majorana e Grigoletti di Pordenone , Le Filandiere di San Vito al Tagliamento e Galvani di Cordenons) con 119 elaborati ispirati dai suoi libri. (ANSA).