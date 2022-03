Libri: nuova indagine reporter Marchi di Paoli ritrova le Br

(ANSA) - FIRENZE, 09 MAR - GIGI PAOLI - DIRITTO DI SANGUE (GIUNTI EDITORE, PAGINE 312, EURO 16,90) Torna con Gigi Paoli, giornalista e scrittore, con un altro episodio del reporter Carlo Alberto Marchi, stavolta coinvolto in un intreccio narrativo che la trama del romanzo condurrà fino alla sua stessa famiglia. Nel nuovo romanzo, 'Diritto di sangue', un Marchi inedito, amaro e sarcastico, vessato da un grave infortunio, ritrova energia per affrontare col passo del giornalismo d'inchiesta un omicidio che ha sconvolto Firenze.

Nel parco delle Cascine viene trovato ucciso Giorgio Mati, il gestore del furgone che vende panini ai viandanti notturni, all'apparenza innocuo ma del quale emerge un passato cruento, che a poco a poco si incastra come un puzzle negli anni bui di Firenze e, perfino, con un dolore che ha colpito la famiglia stessa di Marchi, e non ha mai avuto risposta. Una risposta a cui Marchi ha diritto, un 'diritto di sangue' che lo ingaggia fino a scoprire la verità. Mentre Marchi rovista nella sua ricerca, l'autore contamina la narrazione di richiami a personaggi e vicende criminali realmente avvenute in città di cui si colgono i contorni: sono le vecchie e le nuove Brigate Rosse, che nel capoluogo toscano hanno storicamente tenuto capisaldi e sviluppato azioni eversive. Marchi mette ogni tassello al suo posto e getta luce su verità scomode.

Con questa nuova storia Gigi Paoli, caposervizio de La Nazione di cui per 15 anni è stato responsabile della cronaca giudiziaria, firma da oggi in libreria l'indagine numero cinque del suo personaggio Carlo Alberto Marchi. Le prime tre, tutte pubblicate per Giunti - Il rumore della pioggia (2016), Il respiro delle anime (2017), La fragilità degli angeli (2018) - sono raccolte in un solo volume intitolato 'I misteri di Firenze' (2020), mentre nel 2021 è uscito il quarto episodio della serie, 'Il giorno del sacrificio'. (ANSA).