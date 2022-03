Cormac McCarthy, escono per Einaudi The Passenger e Stella Maris

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Sedici anni dopo la pubblicazione de 'La strada', il romanzo post apocalittico con cui ha vinto il Premio Pulitzer nel 2007, adattato per il cinema da John Hillcoat con Viggo Mortensen e Kodi Smit-McPhee, Cormac McCarthy torna in libreria con due romanzi: 'The Passenger' e 'Stella Maris' che usciranno per Einaudi nel 2023. Lo annuncia la casa editrice.

In due storie intrecciate il grande scrittore e drammaturgo americano, 88 anni, racconta la storia tormentata dell'amore ossessivo e dannato tra due fratelli, Bobby e Alicia Western, su cui aleggia la figura ingombrante di un padre fisico che ha contribuito a sviluppare la bomba atomica. (ANSA).