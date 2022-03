ANSA/Torna live Libri Come, tanti big da Galgut a Zadie Smith

(di Mauretta Capuano) (ANSA) - ROMA, 07 MAR - Torna live Libri Come, la festa del libro e della lettura all'Auditorium Parco della Musica di Roma dall'11 al 13 marzo, che avrà ospiti grandi autori stranieri dal sudafricano Damon Galgut vincitore dell'ultimo Booker Prize con 'La promessa' (E/O) a Zadie Smith con il nuovo libro 'La donna di Willesden' che esce l'8 marzo per Mondadori. Arriveranno anche John Banville, David Leavitt, Frank Westerman, l'ecuadoriana Natalia Garcia Freire e l'ungherese Laszlo Krasznahorkai. Ed è atteso sabato 12 marzo Francesco Paolo Figliuolo con Beppe Severgnini e il libro 'Un italiano' (Rizzoli) che esce l'8 marzo.

Il centenario di Pasolini sarà celebrato con Dacia Maraini ed Emanuele Trevi. E Pasolini tornerà anche nell'evento finale del festival che vede, per ora, l'eccezionale trio Ascanio Celestini, Eleonora Danco e Zerocalcare. Omaggio a Gino Strada del quale è uscito postumo 'Una persona alla volta' (Feltrinelli) , a cura di Simonetta Gola.

All'Auditorium arriva il 13 marzo Paolo Nori con una speciale Lezione di Letteratura su Dostoevskij, dopo aver visto cancellato nei giorni scorsi il suo corso sul grande scrittore russo all'Universita' Bicocca di Milano, poi ripristinato in seguito alle proteste scoppiate sui social. "L'evento speciale con Paolo Nori è frutto della collaborazione fra Libri come e Lezioni di Letteratura" ha spiegato l'amministratore delegato Fondazione Musica per Roma Daniele Pitteri e sottolineato: "abbiamo fatto una scelta abbastanza forte: la maggior parte degli incontri saranno a ingresso gratuito con prenotazione online. Alcuni saranno in streaming sulle nostre piattaforme".

Ad aprire la Festa è prevista la presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e tra gli eventi del primo giorno la mostra all' AuditoriumGarage dell'artista e attivista Gianluca Costantini, autore dell'immagine che sostiene la campagna per la liberazione di Patrick Zaki. "Sono esposti ritratti di Greta Thunberg, Ahmet Altan e Anna Politkovskaja" ha spiegato la Polacco. E poi Carlo Verdone con il suo 'La carezza della memoria' (Bompiani) e Serena Dandini con 'Ferite a morte. Dieci anni dopo' (Rizzoli) con Chiara Valerio.

Parola chiave di questa edizione è Terra intesa come "ambiente da salvare e mondo in cui accadono le cose. Scegliere questa parola è anche una responsabilità" come ha spiegato Marino Sinibaldi che cura la manifestazione con Michele De Mieri e Rosa Polacco. "E' davvero importante che i festival ripartano. C'era il rischio che diventassero dei riti un po' retorici. Questa vorremmo fosse la prima nuova edizione di Libri come che ha i tratti della tradizione con questa parola che ogni anno scegliamo" ha spiegato Sinibaldi. E aggiunto: "il programma sta subendo una torsione: alcuni degli eventi che abbiamo pensato si stanno riempiendo di cose che hanno a che fare con la guerra in Europa".

"Andrei Kurkov, il più importante scrittore ucraino, l'autore di 'Diari ucraini' (Keller) ci ha garantito il collegamento con lui, speriamo si possa fare. La nostra filosofia è quella di tenere sempre aperte le porte sulla realtà e dentro i libri c'è molta realtà" ha sottolineato De Mieri che ha fatto notare come "in questi ultimi 20 anni l'argomento ambiente-terra sia diventato un tema della narrativa". Al destino della terra dedicheranno le loro riflessioni fra gli altri Stefano Mancuso, Telmo Pievani, Luigi Ferrjoli e Adriano Sofri. Mentre dei problemi globali parleranno tra gli altri Silvio Garattini e Franco Gabrielli. Tanti gli scrittori italiani, alcuni racconteranno in forma spettacolare il rapporto con i classici come Covacich con Italo Svevo, Francesco Piccolo con Carlo Levi.

Nicola Lagioia porterà in scena il suo romanzo 'La città dei vivi' e Maurizio De Giovanni proporrà 'L'armonia silenziosa del mondo. L'equazione del cuore', accompagnato da Rino Zurzolo. Ci saranno poi Antonio Manzini, Nadia Terranova, Elena Stancanelli, Alessandro Robecchi, Gaetano Savatteri, Jonathan Bazzi e i Fratelli D'Innocenzo. E per la poesia, Valerio Magrelli e Claudio Damiani. (ANSA).