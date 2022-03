Quasi 12 mila visitatori a Milano per Book Pride

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - Sono stati quasi 12 mila i visitatori di Book Pride, la fiera dell'editoria indipendente che si è svolta dal 4 marzo ad al 6 marzo al Superstudio Maxi di Milano.

Duecento le sigle editoriali presenti, 469 gli autori e gli ospiti coinvolti e 204 fra presentazioni, incontri, ed eventi sono il numero del palinsesto di questa edizione dedicata alle moltitudini "Moltitudini" Degli 11.800 ingressi, questa la proiezione degli organizzatori alle 16:30, molti erano giovani under 30.

«Il pubblico milanese - ha commentato Isabella Ferretti, presidente di Book Pride - ha mostrato tutto il suo affetto per la vitalità creativa dell'editoria indipendente". "Questa edizione - ha aggiunto l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi - segna il ritorno in presenza dopo un'assenza non facile. Mi riempie di gioia tornare a Superstudio Maxi in questa nuova edizione di Book Pride e vedere un'enorme partecipazione di piccoli, grandi e medi editori, in quanto segno di una grande curiosità intorno al mondo dell'editoria" "La capacità progettuale, la varietà di proposte, l'impegno, anche etico-politico. rappresentato dall'editoria indipendente italiana - ha rivendicato Marco Zapparoli, presidente Adei - non ha eguali in Europa. Book Pride ne è vetrina ideale ed è un luogo unico di incontro dove si ritrova un pubblico consapevole ed entusiasta".

A testimoniare questa vivacità il successo di incontri da soldout come il ritratto di Pier Paolo Pasolini di Davide Toffolo. Per "Vivere tutto, da tutti i lati" l'appuntamento con Nadeesha Uyangoda, la donna italiana nera di 28 anni, come si definisce, autrice di 'L'unica persona nera nella stanza' e "Le parole delle canzoni", il progetto attraverso il quale Treccani si propone di raccontare l'evoluzione della lingua italiana attraverso i testi delle canzoni di oggi, l'incontro con il cantautore Dargen D'Amico, solo per citarne alcuni.

Il prossimo appuntamento di Book Pride sarà a Genova, Palazzo Ducale, dal 30 settembre al 2 ottobre 2022, mentre a Milano la manifestazione tornerà, sempre al Superstudio Maxi, nel marzo 2023. (ANSA).