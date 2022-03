Pnlegge, cambia il sistema di prenotazione del festival

(ANSA) - PORDENONE, 03 MAR - Fondazione Pordenonelegge.it promuove un Laboratorio di idee e progetti per la realizzazione del nuovo sito web e di un innovativo sistema di prenotazione, in vista della 23/a edizione di pordenonelegge.

In occasione della Pordenone Design Week, dal 7 all'11 marzo, prenderà il via un workshop che incrocia energie creative e produttive della città, a cominciare dalla "meglio gioventù" degli Istituti superiori e universitari.

Dal Polo Tecnologico Alto Adriatico al Consorzio Universitario, dall'ITS Alto Adriatico - Pordenone al Centro di Formazione Professionale "Alberto Simonini", il progetto coinvolgerà il tessuto socio-economico, attraverso un esteso think tank.

"L'idea è nata dall'intuizione delle potenzialità sinergiche del progetto - spiega il presidente Fondazione Pordenonelegge.it, Michelangelo Agrusti - Dopo un biennio pandemico di implementazione delle nostre attività sul piano digitale, abbiamo programmato il restyling del nostro sito e l'esigenza era anche quella di un rinnovato sistema di prenotazione degli eventi. Per questo abbiamo pensato ad un "progetto corale", capace di mettere a sistema le realtà che alimentano da un lato il tessuto produttivo di Pordenone, dall'altro l'impegno per l'alta formazione: un percorso con opportunità concrete di crescita professionale per i giovani».

La collaborazione con la Pordenone Design Week diventa dunque momento centrale per l'avvio del progetto di restyling: un percorso di collaborative knowledge tra il sistema della formazione e quello produttivo, come da vocazione della Design Week promossa dal Consorzio Universitario di Pordenone e da Isia Roma Design, Confindustria Alto Adriatico e Associazione Culturale Pordenone Design. (ANSA).