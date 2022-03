Libri: la fotografia al femminile dall'800 a oggi

(ANSA) - BOLOGNA, 03 MAR - È in uscita oggi nelle librerie e negli store online il Dizionario delle fotografe - Dall'Ottocento a oggi, in Europa e Nord America di Patrizia Pulga edito dalla bolognese Pendragon. Il volume censisce 2.370 fotografe europee e nordamericane da inizio Ottocento alla contemporaneità, costituendo nella sua unicità la fonte più completa e attendibile di tutta la fotografia femminile, capace di raccontare con passione e precisione l'apporto dato dalle donne all'arte fotografica.

Il libro, oltre cinquecento pagine al costo di 30 euro, è costituito da un'introduzione generale di carattere storico, tecnico e informativo su tutte le mostre, gli eventi e le associazioni nate finora in ambito fotografico, per poi tratteggiare, attraverso delle schede tecniche, i profili delle fotografe, protagoniste assolute. Per ciascuna artista, dalle pioniere a quelle dei nostri giorni, dalle meno conosciute alle più note, si delinea il profilo biografico e vengono fornite informazioni su opere ed esposizioni. Punto di arrivo, e allo stesso tempo strumento divulgativo di un importante percorso di studi di genere condotto con dedizione non solo dall'autrice.

Nata a Bologna nel 1950, laureata in Scienze Politiche, Patrizia Pulga spiega come "dalla nascita del femminismo molte generazioni di donne hanno finalmente preso la parola: una volta acquisita la consapevolezza della nostra identità e la fiducia in noi stesse, siamo state in grado di trasformare la capacità di ascoltare e di capire il prossimo, in altrettanti strumenti di indagine e di ricerca professionale. Mi piace spiegare così la crescita e il costante successo delle fotografe a livello mondiale la cui esistenza è stata valorizzata da altre donne: giornaliste, storiche, ricercatrici, organizzatrici di eventi, che hanno contribuito a farci conoscere, in un patto di genere a volte voluto, a volte tacito o inconscio, ma sempre fonte di grande gioia e arricchimento per tutte".

Il Dizionario delle fotografe verrà presentato il 7 marzo prossimo alle 18, piccolo anticipo della festa della donna, alla Feltrinelli di piazza Ravegnana a Bologna. (ANSA).