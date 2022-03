Gino Strada, da guerra a diritto alla salute nel libro postumo

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - GINO STRADA "UNA PERSONA ALLA VOLTA" A CURA DI SIMONETTA GOLA (FELTRINELLI, PP 176, EURO 15) Sarà in libreria il 3 marzo "Una persona alla volta" di Gino Strada, pubblicato postumo da Feltrinelli, a cura di Simonetta Gola. Questo libro sostiene Emergency ed è il racconto in prima persona di una missione durata tutta la vita: "Non un'autobiografia, un genere di cosa che proprio non mi piace, ma le cose più importanti che ho capito guardando il mondo dopo tutti questi anni in giro" come affermava il fondatore di Emergency, morto il 13 agosto 2021. "Riconoscere le ossessive ragioni di Gino Strada contro la guerra, per l'abolizione della guerra, rischia di essere qualcosa di fin troppo semplice ed emotivo alla luce dell'ignominia di questi giorni. E, dopo una pandemia che ci ha messo alle strette come non mai, il leit motiv di Gino sul diritto alla salute per tutti, e contro i business della salute, è risuonato stranamente più familiare. Il suo era un pensiero altro e il suo coraggio si chiama ancora oggi Emergency, con tutto ciò che questa organizzazione rappresenta nel mondo. Siamo stati onorati di pubblicare nel 1999 Pappagalli verdi, quando nessuno ancora sapeva cosa fossero quegli strumenti di menomazione e morte. Siamo stati onorati di pubblicare, nel 2002, Buskashì, praticamente dettato via telefono dall'unico occidentale in corsa verso Kabul sotto le bombe. È con grande emozione che proponiamo oggi quest'ultimo libro di Gino, il cui pensiero altro ci invita a tener fede alle parole finali di Una persona per volta: 'Non è mai troppo tardi per far sentire la nostra voce di cittadini del mondo'" dice l'editore Carlo Feltrinelli dell'uscita del libro. Da Kabul a Hiroshima, il libro è una narrazione appassionata e avventurosa delle radici che hanno ispirato Gino Strada giorno dopo giorno, viaggio dopo viaggio. Ma anche una riflessione radicale sull'abolizione della guerra e sul diritto universale alla salute. "La guerra è il simbolo di un mondo di umani senza diritti, a cominciare da quello a restare vivi, che dà sostanza a tutti gli altri" diceva Gino Strada. Una missione che parte da Sesto San Giovanni passando per Milano dove Strada scopre di essere un chirurgo, perché la chirurgia gli assomiglia: davanti a un problema, bisogna salvare il salvabile. Agendo subito. Una passione che l'ha portato lontanissimo. Gli ha fatto conoscere la guerra, il caos dell'umanità quando non ha più una meta. In Pakistan, in Etiopia, in Thailandia, in Afghanistan, in Perù, in Gibuti, in Somalia, in Bosnia, dedicando tutta l'esperienza in chirurgia di urgenza alla cura dei feriti. Poi nel 1994 nasce Emergency, e poco dopo arriva il primo progetto in Ruanda durante il genocidio. Emergency arriva in Iraq, in Cambogia, in Sudan, in Sierra Leone, Afghanistan e tanti altri. Fino a oggi Emergency ha curato più di undici milioni di persone.

Nel libro, che sarà presentato il 9 marzo a Milano, il 12 marzo a Roma e poi il 17 marzo a Napoli e il 21 a Genova, c'è l'emozione e il dolore, la fatica e l'amore di una grande avventura di vita, che ha portato Gino Strada a conoscere i conflitti dalla parte delle vittime e che è diventata di per se stessa una provocazione. (ANSA).