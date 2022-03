(ANSA) - ROMA, 01 MAR - VIRGINIA WOOLF, LA STANZA DI JACOB (Feltrinelli, pp.256, 10 euro; cura e traduzione di Nadia Fusini). Una vita al tempo stesso ordinaria e straordinaria, raccontata con maestria, rivoluzionando la forma letteraria, suggerendo emozioni e percezioni con la parola evocativa, costruendo immagini indimenticabili di grande efficacia narrativa: a cento anni dalla pubblicazione, torna in libreria il 3 marzo con Feltrinelli, nella cura e traduzione di Nadia Fusini, "La stanza di Jacob", romanzo firmato da Virginia Woolf.

Al centro del libro l'esistenza di un giovane uomo, Jacob Flanders, raccontata attraverso memorie, emozioni e percezioni degli altri. Jacob, cresciuto in Cornovaglia, nonostante le umili origini, riesce a studiare a Cambridge e a diventare avvocato a Londra: ma poi, un senso di insoddisfazione, lo spinge a lasciare il caos della città, a seguire la passione per l'antichità e visitare la Grecia. Il romanzo, scrive Fusini nel suo saggio introduttivo, segna per Virginia Woolf "l'inizio della sua ascesa nel firmamento dei grandi, grandissimi artisti del Novecento": qui, in queste pagine che catturano il lettore, l'autrice "smonta la tradizione e apre a un nuovo inizio. E lo fa non per vacuo amore di novità, ma perché con le sue antenne sensibili intercetta intorno a sé i vagiti del nuovo mondo che chiede di venire a rappresentazione". (ANSA).