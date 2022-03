'Scena Pasolini', incontri e proiezioni con Maraini, Celestini

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Incontri e proiezioni per rileggere insieme l'opera di Pier Paolo Pasolini nel centenario della nascita: Ascanio Celestini, Dacia Maraini, Lidia Ravera, Marco Bellocchio, Abel Ferrara, Giorgio Barberio Corsetti, Clavdio e Vincenzo Crea saranno tra i protagonisti, a partire dal prossimo 5 marzo, giorno della nascita dell'autore più profetico, scomodo e geniale della cultura italiana, di 'Scena Pasolini', un tributo lungo un mese.

L'iniziativa, presentata da Scena, prevede un ciclo di 9 appuntamenti, aperti e gratuiti per il pubblico, che prevedono l'approfondimento e a seguire la proiezione di una delle opere cinematografiche dell'artista, presso lo spazio in via degli Orti d'Alibert, 1 a Roma. L'apertura il 5 marzo alle 18:00 con Paolo di Paolo che intervista la scrittrice Lidia Ravera e la chiusura il 30 marzo, sempre con Paolo di Paolo che intervista Dacia Maraini.

Per tutto il mese di marzo sono inoltre previsti matinée per le scuole superiori di Roma e del Lazio e proiezioni gratuite di film scritti e diretti da Pasolini e su Pasolini.

Il progetto è curato dall'Ufficio Cinema della Regione Lazio con Paolo Di Paolo, in collaborazione con il CSC Centro Sperimentale di Cinematografia, la Cineteca di Bologna e il Comitato Nazionale per il centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini. (ANSA).