Strega 2022, Marzano, Nigro e Bertante tra i nuovi candidati

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - A un giorno dalla chiusura delle segnalazioni della Giuria degli Amici della Domenica per il Premio Strega 2022, sono stati proposti altri dodici titoli pubblicati sul sito del Premio. Il numero arriva così a 48 ed è destinato a diventare record anche in questa edizione.

Ecco il quarto gruppo di libri candidati: "Mordi e fuggi. Il romanzo delle BR" di Alessandro Bertante (Baldini+Castoldi), presentato da Luca Doninelli; "Il digiunatore" di Enzo Fileno Carabba (Ponte alle Grazie), presentato da Alessandra Tedesco; "Il sole senza ombre" di Alberto Garlini (Mondadori), presentato da Caterina Bonvicini; "Stirpe e vergogna" di Michela Marzano (Rizzoli), presentato da Simonetta Fiori; "Sogno notturno a Roma 1871-2021" di Annarosa Mattei (La Lepre Edizioni), presentato da Paolo Portoghesi; "Il cuoco dell'imperatore" di Raffaele Nigro (La nave di Teseo), presentato da Francesca Pansa; "Con tutto il mio cuore rimasto" di Rosaria Palazzolo (Arkadia), presentato da Alberto Galla; "Hotel Padreterno" di Roberto Pazzi (La nave di Teseo), presentato da Massimo Onofri; "Il bambino intermittente" di Luca Ragagnin (Miraggi Edizioni), presentato Alessandro Perissinotto; "La ladra di cervelli. Un Alzheimer in famiglia" di Ciriaco Scoppetta (Armando Editore), presentato da Gianpiero Gamaleri; "Padri" di Giorgia Tribuiani (Fazi), presentato da Gioacchino De Chirico e "Una disperata vitalità" di Giorgio van Straten (HarperCollins), presentato da Giovanna Botteri.

Le motivazioni degli Amici della domenica sono sul sito https://www.premiostrega.it/. L'1 marzo alle 12 scade il termine ultimo per le proposte degli Amici della Domenica. (ANSA).