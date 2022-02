Frammenti di lei di Karin Slaughter diventa serie su Netflix

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - 'Frammenti di lei', il thriller di Karin Slaughter pubblicato da HarperCollins nel 2018 nella traduzione di Anna Ricci, diventa una serie televisiva di cui dal 4 marzo andrà in onda la prima stagione su Netflix con protagoniste Toni Collette, che torna sul piccolo schermo dopo Unbelievable, e Bella Heathcote. E' la storia di una donna che ricostruisce l'oscuro passato della madre dopo che un violento attacco nella loro cittadina porta alla luce minacce nascoste e segreti letali.

Nel cast della serie, scritta da Charlotte Stoudt (Homeland) e diretta da Minkie Spiro (Downton Abbey), anche Jessica Barden, Joe Dempsie, Omari Hardwick, Jacob Scipio, David Wenham, Gil Birmingham, Aaron Jeffery. Fondatrice del progetto Save the Libraries, un'organizzazione no profit che si propone di dare sostegno alle biblioteche e alle loro iniziative, Karin Slaughter, che è originaria della Georgia e vive ad Atlanta, con i suoi romanzi, pubblicati in 120 paesi, ha venduto più di 35 milioni di copie. Tra questi la serie Grant County e quella dedicata a Will Trent, oltre a L'orlo del baratro, finalista al prestigioso premio Edgar, e i bestseller Quelle belle ragazze, La figlia modello e Frammenti di lei, che hanno guadagnato la vetta della classifica del Sunday Times. Il suo nuovo romanzo è 'Falsa testimonianza'. (ANSA).