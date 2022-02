Cresce in Italia numero case editrici, +301 attive nel 2021

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Torna a crescere in Italia il numero delle case editrici. Nel 2021 se ne registrano 301 in più attive, quasi una ogni giorno. Oggi sono 5.153 quelle che hanno pubblicato almeno un titolo nell'ultimo anno. Questo secondo i dati dell'Associazione Italiana Editori-Aie che dal 7 marzo organizza il corso di formazione online in quattro moduli "Dalla passione all'impresa. Avviare una attività editoriale". Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano aprire una casa editrice, rendere più efficiente la propria azienda, inaugurare all'interno di una impresa non editoriale una attività di edizione.

"Dopo la lieve flessione del 2020 dovuta alla pandemia, nel 2021 le case editrici sono tornate a crescere in Italia: quelle 'attive' (ovvero che hanno pubblicato almeno una novità nell'ultimo anno) sono 5.153, con una crescita di 301 unità in un anno, quasi una nuova casa editrice ogni giorno - ha spiegato il direttore di Aie Fabio Del Giudice -. Se contiamo però tutte le case editrici che hanno avuto almeno una vendita di libri pubblicati anche negli anni precedenti, saliamo a 8.610. Come Associazione di tutti gli editori è nostro dovere rispondere a questa vivacità con la nostra offerta formativa complessiva e, nello specifico, con un corso che ripetiamo ogni anno e che fornisce gli strumenti di base per chi decide di mettersi in gioco". "Oggi aprire una casa editrice - spiega il coordinatore del corso Lino Apone - ha una soglia di ingresso finanziaria più bassa di una volta, ma allo stesso tempo è una attività sempre più complessa. Per questo è importante che chi si approccia professionalmente a questo mondo lo faccia con un bagaglio di conoscenze adeguate e con una grande consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie possibilità". Dal 2021 il corso viene organizzato interamente online : 4 appuntamenti, di 3 ore ognuno, il 7, 8, 14 e 15 marzo, dalle ore 17:00 alle ore 20:00.

