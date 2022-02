Ali invita librerie a fare vetrine in giallo e blu

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - L'Associazione Librai Italiani- Ali Confcommercio invita le librerie a vestire le vetrine di giallo e blu, i colori della bandiera ucraina.

"Invitiamo i nostri associati a realizzare con le copertine dei libri vetrine con i colori della bandiera ucraina. I libri, la lettura, da sempre sono dei ponti tra culture e storie diverse, e da donne e uomini che amano la cultura guardiamo con grande preoccupazione a quanto avviene in queste ore e auspichiamo che le parole possano prevalere sul rumore della guerra; per questo abbiamo suggerito che in vetrina trovino posto anche opere russe, perché tutti noi dobbiamo molto a quella tradizione culturale e non possiamo accettare che oggi la Russia sia causa di una tragedia annunciata", spiega in una nota Paolo Ambrosini, presidente di Ali Confcommercio. "Con questo messaggio, con questa preghiera laica, vogliamo unirci il 2 marzo alla giornata di digiuno e preghiera promosso dal Santo Padre", sottolinea. (ANSA).