Stokes-Chapman, nei miti greci ci sono elementi Me Too

(di Mauretta Capuano) (ANSA) - ROMA, 25 FEB - Il mito di Pandora trasportato nel XVIII secolo e raccontato attraverso il punto di vista di una donna coraggiosa dell'epoca georgiana, Dora. Nel suo folgorante romanzo d'esordio la scrittrice inglese Susan Stokes-Chapman rivisita la mitologia greca, ci trasporta nell'affascinante mondo dell'antiquariato e del mercato nero. Il suo 'Pandora', in libreria per Neri Pozza nella traduzione di Massimo Ortelio, è un mystery di amori, inganni, segreti e speranze dove tutto si gioca intorno all'arrivo di una cassa che contiene un oggetto meraviglioso e dove protagonista è anche la Londra del 1799. "Le rivisitazioni della mitologia greca hanno avuto molto successo soprattutto quando al centro c'è una voce femminile. Lo abbiamo visto con la fortuna planetaria di 'Circe' di Madeline Miller. I miti greci si illuminano di una luce nuova attraverso una voce femminile. Quello di Pandora, è un mito che conosciamo tutti, siamo cresciuti con l'idea di questa donna che ha causato la fuoriuscita di tutti i mali del mondo lasciandoci soltanto la speranza. Ma nel romanzo è raccontato dal punto di vista di Dora Blake che ha un carattere molto forte e cerca di capovolgere questo mito. Poi il fatto che sia ambientato nella Londra georgiana conferisce un elemento insolito al romanzo.

Credo sia stata l'unione di queste due cose a fare il successo del libro" dice all'ANSA Susan Stokes-Chapman che in questi giorni è in Italia, il 26 febbraio alle 12.00 sarà alla prima edizione della Fiera 'Testo' a Firenze con questo suo romanzo d'esordio che è stato un caso editoriale di grande successo.

"Spero che la mitologia greca continui a illuminare alcuni argomenti. In molti miti greci possiamo ritrovare elementi del Me Too. Molte rivisitazioni cercano di ristabilire un equilibrio sul punto di vista misogino che prevale in tutta la mitologia greca restituendo la parte di racconto che manca dal punto di vista della voce femminile" sottolinea la Stokes-Chapman, che è nata nel 1985 ed è cresciuta a Lichfield, nello Staffordshire.

Pandora/Dora Baker è rimasta orfana dei genitori, morti durante il crollo di uno scavo in Grecia, che avevano un emporio di antichità gestito ora rovinosamente dello zio Hezekiah. Lei sogna di diventare un'orafa e vuol far rinascere la bottega.

"Sono stati tre gli elementi che mi hanno spinto alla scrittura: il personaggio di Dora, la gazza Hermes e il vaso di Pandora, ma la premessa di tutto era la Londra georgiana che è un'epoca che mi affascina moltissimo. A dieci anni ho visto in tv la trasposizione di 'Orgoglio e pregiudizio' e crescendo mi sono sentita sempre più attratta dagli elementi del sottobosco della Londra georgiana. Mi piaceva l'idea di poter scrivere di un mondo così ricco e sfaccettato. Dora e lo zio Hezekiah sono personaggi della classe medio bassa, sono commercianti. Poi c'è Edward, un uomo indipendente che sta facendo il possibile per essere accettato in una classe sociale superiore alla sua, come quella del suo amico Cornelius, ricco e istruito. E poi c'è Lady Latimer, ricchissima benefattrice. Mi piaceva il fatto di poter passare dalle serate molto eleganti di Lady Latimer agli angoli più sudici e remoti della zona portuale di Londra" dice la scrittrice preoccupata per la guerra in Ucraina.

"La situazione è drammatica, tragica.Putin dovrebbe essere ritenuto responsabile per le sue azioni, ma al tempo stesso sicuramente il rischio di causare ancora più perdite di vite umane e danni rende la decisione estremamente difficile. Sono sicuramente cose che non dovrebbero più succedere" sottolinea.

Travolta dal successo la Stokes-Chapman ha lavorato a 'Pandora' durante la pandemia. Al momento non ci sono opzioni per una trasposizione tv ma "mi piacerebbe moltissimo. Pandora è molto visivo, si presterebbe benissimo" dice. Non ci sono piani al momento neppure per un seguito: "Se continuerò con i personaggi di Pandora mi vorrei concentrare su Cornelius" racconta e annuncia: "sto lavorando a un romanzo ambientato nell'era georgiana, ma nella campagna gallese con la mitologia e magia di quei luoghi". (ANSA).