"We are family", 12 storie di unioni civili

(di Maria Grazia Marilotti) (ANSA) - CAGLIARI, 23 FEB - GIOVANNI FOLLESA, WE ARE FAMILY - STORIE DI UNIONI CIVILI (Janus Editore, 178 pp, 16 euro).

"We are family" è un libro prezioso. Una fotografia della società contemporanea, un racconto d'amore, per dare voce alle tante coppie omosessuali che finalmente grazie alla legge Cirinnà hanno avuto la possibilità di sposarsi. In Italia. In Sardegna. Fine di un'ingiustizia, di un paradosso, di una discriminazione incomprensibile. Giovanni Follesa ha raccolto le testimonianze di dodici coppie sarde, dodici famiglie che dopo un'attesa estenuante e lunghe battaglie condivise con alcune forze politiche e attivisti LGBTQIA+ finalmente hanno conquistato il diritto e la libertà di esprimersi non solo nel privato.

Un'opera importante e vibrante di umanità che fornisce attraverso un'accurata documentazione strumenti di conoscenza e consapevolezza non solo ai più distratti ma a quante e quanti si siano ritrovati di fronte alla decisione e all'urgenza di fare coming out. Edito da Janus, "We are family - storie di unioni civili", mette in luce anche il difficile percorso legato al tema delle adozioni e la "vergognosa pagina del ddl Zan" fino al cammino ancora da fare.

Teresa e Luna, Marco e Diego, Filippo e Daniele, Carlo e Pierpaolo, Alessandro e Adriano, Simona e Stefania, Antonio e Andrea, Damiano e Sergio, Cristina e Annalisa, Sandro e Massimo, Giorgia e Francesca, Giovanni e Stefano, intervistati da Giovanni Follesa, indicano che il percorso intrapreso, anche in Italia, è quello giusto, malgrado sia ancora carente in alcuni punti, a partire proprio dal tema delle adozioni. "È una testimonianza personale e intima del percorso familiare, un approfondimento sulle dinamiche sociali nel nostro Paese, una riflessione sul significato di famiglia - racconta lo scrittore e giornalista cagliaritano - Dentro queste storie moderne c'è molta complessità e altrettanta felicità: chi ha adottato una figlia o un figlio, chi lo aspetta, chi è riuscita a battezzarla in Chiesa. E chi vive 'semplicemente' insieme da quarant'anni, quando i diritti civili non esistevano".

Dodici coppie, dodici vissuti tra luci e ombre, foschie e luminosi sprazzi di sole raccontano che amarsi e poter vivere un rapporto matrimoniale egualitario è un diritto. Un arcobaleno di storie, tutte da leggere. (ANSA).